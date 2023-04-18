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75 كيلوغراما متوسط هدر الطعام سنويا.. لماذا لم يضع الغلاء حدا للتبذير في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 01:35 مساء
75 كيلوغراما متوسط هدر الطعام سنويا.. لماذا لم يضع الغلاء حدا للتبذير في ليبيا؟
من أحد الأسواق الليبية. (الإنترنت)
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رغم الشكاوى من غلاء المعيشية وارتفاع مستويات التضخم الذي أنهك الأسر الليبية، إلا أن التبذير اليومي للطعام أضحى ظاهرة، خصوصا خلال شهر رمضان حيث ينتهي ببعض المواد الأساسية المدعمة من خزينة الدولة إلى مكب النفايات. 

وتغيب الإحصاءات المحلية في ليبيا عن تحديد مقدار مستويات تبذير الطعام الصالح للاستهلاك، إذ يقوم شرائح اجتماعية مختلفة بشراء كميات من نواع الأغذية يوميا فوق حاجتهم سواء ما تعلق بالخبز أو المأكولات المطبوخة والحلويات لترمى في نهاية المطاف في القمامة. وحسب التقديرات الدولية فإن حصة الفرد الليبي الواحد من تبذير الطعام في حدود 75 كيلوغراما في العام. ووفقا لمؤشر «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، فإن معدل ما يرميه الليبيون من الأغذية سنويا يتجاوز 513 ألف طن.

التضخم في ليبيا
لكن من المفارقات أن المنظمات الدولية تبين في المقابل كيف تدهورت القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم في ليبيا بعدما زاد معدل الفقر وسط الليبيين. حسب آخر ما نشرته منظمة الأغذية والزراعة «فاو» فإن ليبيا تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية، وأن هذه النسبة تتجاوز حاجز الـ90% بخصوص الحبوب، كما حذرت من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الوضع الغذائي في ليبيا.

وتظهر الإحصاءات أيضا أن نسبة 53% من الأسر الليبية تنفق من دخلها على الغذاء، في وقت ينفق 31% من الأسر أزيد من 65% والأكثر من ذلك أن الأسر الفقيرة تعجز عن الحصول على الغذاء لأنها لا تستطيع تحمل تكاليفه، حيث حذرت «فاو» من استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع وتقلص مداخيل الأسر وقدرتها على التكيف مع الوضع الراهن.

يأتي ذلك في وقت انعكست فيه تداعيات الحرب في أوكرانيا، بشكل سلبي على جيوب المستهلكين الليبيين بتضخم في أسعار السلع تخطى 15% هذا العام، حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا».

عدد الأشخاص المحتاجين في ليبيا
وتقدر منظمة «فاو» الاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال العام 2023 بحوالي 300 ألف شخص أي أقل من 4% من السكان هذا العدد انخفاضا من 800 ألف شخص (10% من السكان) في العام 2022. علما أن خطة الاستجابة الإنسانية لـ«برنامج الغذاء العالمي» للعام 2022 أشارت إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين في ليبيا، انخفض من 1.5 مليون في العام 2021 إلى 800 آلاف في العام 2022.

وفي السياق، يكشف فريق دولي يقوم بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقييم الأسواق في المناطق الحضرية الرئيسية في ليبيا، خلال آخر دراسة له يناير الماضي عن قفزة في أسعار السلع الغذائية. فقد أظهرت الدراسة، تسجيل أعلى زيادة في مدينة البيضاء بواقع 11.8% ، ثم مصراتة بنسبة 7.9%، فيما حدث بعض التحسن في أوضاع الجنوب بتراجعات طفيفة للأسعار بمدن القطرون وغات والجفرة وسبها، غير أنها بقيت في مستويات مرتفعة مقارنة بباقي المدن.

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