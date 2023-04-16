شاهد «هنا ليبيا».. دروس الفقه والعبادات في ليالي المدينة القديمة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، رصد أجواء شهر رمضان في العديد من المناطق الليبية، من بينها دروس الفقه والعبادات والآداب الإسلامية ضمن ليالي المدينة القديمة في طرابلس.

ورصدت كاميرا البرنامج أجواء رمضانية مميزة في المرج، ومنها لمة الشاهي بعد الإفطار، بالإضافة إلى مناقشة فنان الطرب الأصيل وفارس الألحان أيوب العربي واقع الإنتاج الفني في ليبيا بين الجودة والدعم.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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