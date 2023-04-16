  • Alwasat News
Atwasat

شاهد «هنا ليبيا».. دروس الفقه والعبادات في ليالي المدينة القديمة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 09:56 مساء
شاهد «هنا ليبيا».. دروس الفقه والعبادات في ليالي المدينة القديمة بطرابلس
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 16 أبريل 2023
alwasat radio

يواصل برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، رصد أجواء شهر رمضان في العديد من المناطق الليبية، من بينها دروس الفقه والعبادات والآداب الإسلامية ضمن ليالي المدينة القديمة في طرابلس.

ورصدت كاميرا البرنامج أجواء رمضانية مميزة في المرج، ومنها لمة الشاهي بعد الإفطار، بالإضافة إلى مناقشة فنان الطرب الأصيل وفارس الألحان أيوب العربي واقع الإنتاج الفني في ليبيا بين الجودة والدعم.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري السلة الأميركي: كينغز يحقق أول فوز له من 17 عاما في «البلاي أوف»

دوري السلة الأميركي: كينغز يحقق أول فوز له من 17 عاما في «البلاي أوف»
ليبيا تنافس المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023

ليبيا تنافس المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام تشيلسي

ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام ...
دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040

دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يصدر قرارًا باعتبار 27 رمضان «يوم القرآن»
الدبيبة يصدر قرارًا باعتبار 27 رمضان «يوم القرآن»
«خارجية النواب» تطالب الأجانب المقيمين باحترام ثوابت المجتمع الليبي
«خارجية النواب» تطالب الأجانب المقيمين باحترام ثوابت المجتمع ...
المبروك: الإفراج عن رواتب 35.2 ألف موظف وتسوية أوضاع 29.7 ألف خلال 2023
المبروك: الإفراج عن رواتب 35.2 ألف موظف وتسوية أوضاع 29.7 ألف ...
بالصور: ضبط نحو 200 سيارة مخالفة في طرابلس
بالصور: ضبط نحو 200 سيارة مخالفة في طرابلس
شاهد «هنا ليبيا».. دروس الفقه والعبادات في ليالي المدينة القديمة بطرابلس
شاهد «هنا ليبيا».. دروس الفقه والعبادات في ليالي المدينة القديمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة ......
المزيد
شاهد «اقتصاد بلس»: مبادرات خيرية تستهدف الأسر المحتاجة في شهر رمضان
شاهد «اقتصاد بلس»: مبادرات خيرية تستهدف الأسر المحتاجة في ......
وفد من الطوارق يعرض على البعثة الأممية شواغلهم بشأن العملية السياسية
وفد من الطوارق يعرض على البعثة الأممية شواغلهم بشأن العملية ......
السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم الخدمات له
السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي ......
شاهد «هنا ليبيا».. دروس الفقه والعبادات في ليالي المدينة القديمة بطرابلس
شاهد «هنا ليبيا».. دروس الفقه والعبادات في ليالي المدينة ......
بالصور: ضبط نحو 200 سيارة مخالفة في طرابلس
بالصور: ضبط نحو 200 سيارة مخالفة في طرابلس...
المزيد