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مفوضية الانتخابات تطلق برنامجًا تدريبيًا لتقييم مراكز الاقتراع المخصصة لذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 04:35 مساء
مفوضية الانتخابات تطلق برنامجًا تدريبيًا لتقييم مراكز الاقتراع المخصصة لذوي الإعاقة
المشاركون في مناقشات البرنامج التدريبي لتقييم مراكز الاقتراع المخصصة لذوي الإعاقة. (مفوضية الانتخابات)
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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا حول «تقييم مراكز الاقتراع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة» والذي جرى تنظيمه من قبل وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية، بالتنسيق مع إدارة النظم.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن هذا البرنامج يأتي «في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية المخطط لها هذا العام، وتنفيذًا لتوصيات اجتماع عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب مع مديري الإدارات المعنية بالمفوضية خلال الأيام الماضية».

الجدول الزمني وأهداف البرنامج التدريبي
وقالت المفوضية إن البرنامج التدريبي مقسم إلى ثلاث جلسات على مدى ثلاثة أيام متتالية، ويستهدف «تدريب منسقي العمليات ومنسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية على آليات تقييم مراكز الاقتراع المسجلة لدى المفوضية، ومدى استعدادها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الاقتراع لضمان جاهزيتها وفق المعايير الدولية المتعارف عليها».

- مفوضية الانتخابات تتابع جاهزية مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت المفوضية أن الجلسة شهدت مداخلات أبرزت بعض المعوقات وضرورة اتخاذ الإجراءات حيالها، وعرضت بعض الدروس المستفادة من الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وسبل دعم وحدات الأشخاص ذوي الإعاقة بمكاتب الإدارات الانتخابية في وضع آليات للتقييم.

وأشارت المفوضية إلى أن فعاليات البرنامج التجريبي أقيمت عبر تقنية «زوم» بحضور مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب، ومسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس باسم أبوحميده، وحليمة بلحاج عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

المشاركون في مناقشات البرنامج التدريبي لتقييم مراكز الاقتراع المخصصة لذوي الإعاقة. (مفوضية الانتخابات)
المشاركون في مناقشات البرنامج التدريبي لتقييم مراكز الاقتراع المخصصة لذوي الإعاقة. (مفوضية الانتخابات)
المشاركون في مناقشات البرنامج التدريبي لتقييم مراكز الاقتراع المخصصة لذوي الإعاقة. (مفوضية الانتخابات)
المشاركون في مناقشات البرنامج التدريبي لتقييم مراكز الاقتراع المخصصة لذوي الإعاقة. (مفوضية الانتخابات)
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