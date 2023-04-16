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ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي بعد ساعتين من سطو مسلح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 03:21 مساء
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي بعد ساعتين من سطو مسلح في بنغازي
مضبوطات مع المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح، 15 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي بعد ساعتين فقط من السطو المسلح على مواطن وسلب مركبته. 

تلقي مركز شرطة بوعطني شكوى من مواطن ضد ثلاثة أشخاص اعتدوا عليه بقوة السلاح وسلبوا منه مركبته الآلية نوع «كيا» اللون رصاصي وهاتفه المحمول، حسب بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

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وحسب إفادة الشاكي، فقد قام أحدهم باستئجاره لإيصاله إلى منطقة القرية وعند وصولهما ركب شخصان معه، ووضع أحدهم سكينا على رقبة الشاكي، وسلبوا مركبته وهاتفه النقال، وتركوه مُلقيا على الطريق.

الشاكي تعرف على سيارته
وعقب ورود معلومات عن مركبة بنفس المواصفات موجودة بمنطقة المساكن، انتقل أعضاء التحريات، وجرى ضبط المركبة وعلى متنها أحد الأشخاص، وكان في حالة غير طبيعية خلال ساعتين من عملية سلبها، وفق البيان.

وفي المركز، حضر الشاكي وتعرف على مركبته، وأفاد بأن الشخص الذي جرى ضبطه هو أحد افراد التشكيل العصابي الذي قام بالسطو المسلح عليه وسلب مركبته وهاتفه المحمول.

وبالاستدلال مع الشخص الذي جرى ضبطه، تبين أنه يُدعى (م.م.ف) من مواليد 2007، واعترف بأنه قام بالسطو المسلح وسلب مركبة الشاكي، بمساعدة شخصين آخرين، وجار البحث عنهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح، 15 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)
المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح، 15 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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