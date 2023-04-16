مديرية أمن زليتن تضبط 14 شخصا مطلوبين خلال شهر

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن من ضبط 14 شخصا مطلوبين لدي القسم والنيابات خلال شهر.

جاء ذلك حسما ورد في بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

- القبض على 4 متهمين بسرقة ملابس من محال في الخمس وزليتن

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القبض على أربعة متهمين بسرقة ملابس وعطور من محال في مدينتي الخمس وزليتن.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس رفقة أجهزة أمنية بالعاصمة ضبطوا أربعة أشخاص قاموا بسرقة من داخل محال ملابس بمدينتي الخمس وزليتن.