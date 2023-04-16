ضبط متهم بسرقة سيارتين في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طبرق، الأحد، القبض على متهم بسرقة سيارتين وعدد من بطاريات وإطارات السيارات.

وورد بلاغات إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية يفيد بقيام شخص مجهول بسرقة بطاريات وإطارات سيارات بعدة أحياء وشواع بمدينة طبرق، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن.

وبعد جمع المعلومات، تمكنت وحدة التحري والقبض من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبحوزته كمية كبيرة من بطاريات السيارات وعدة مفاتيح، فضلا عن مواد مخدرة وحبوب هلوسة.

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المتهم يعترف بالسرقة

وتبين أن المتهم يدعى «خ.م.ق» من مواليد 1984، ليبي الجنسية، واعترف خلال التحقيقات بسرقة سيارتين الأولى نوع «هونداي أفانتي» بيضاء اللون وجرى ظبطه على متنها، والثانية نوع «هونداي- فيرنا» بيضاء اللون.

وتمكن أعضاء وحدة التحري والقبض من ضبط السيارة الثانية، واتضح أن المتهم مطلوب على ذمة قضايا سرقة أخرى، وتقرر وضعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

سيارة مسروقة في طبرق، 16 أبريل 2023. (مديرية أمن طبرق)