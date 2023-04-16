ضبط مُزور جوازات سفر ومستندات رسمية لأفراد من الجالية الغانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز شرطة البركة، اليوم الأحد، ضبط شخص غاني الجنسية يزور جوازات سفر ومُستندات رسمية لأفراد من الجالية الغانية المقيمين في المدينة.

وأشار المركز في بيان إلى «ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة البركة عن شخص غاني يقيم في منطقة بوزغيبة ويزور جوازات سفر أشخاص متوفين ووضع صورة شخص آخر بدل الصورة القديمة، وفق مديرية أمن بنغازي».

وكشفت التحريات أيضا أن المتهم أبرم عقد جواز مزورا لامرأة أنجبت طفلا غير شرعي وتوفى هذا الطفل في وقت لاحق، كما زور المتهم عددا كبيرا من شهادات الميلاد لأفراد من الجالية الغانية مقيمين بمدينة بنغازي، حسب البيان.

جوازات سفر وشهادات ميلاد ومستندات مُزورة

وضبط أعضاء التحريات بالمركز الشخص المطلوب، وعند تفتيش غرفته احترازيا جرى العثور على جهازي كمبيوتر، وعند فتح أحدهما تم العثور علي صور من الصفحة الأولى لجوازات سفر، والجهاز الآخر يحتوي على شهادات ميلاد ومستندات مُزورة، وفق بيان مركز شرطة البركة.

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كما عثر رجال التحريات على 26 شهادة ميلاد تخص الجالية الغانية ومجموعة صور شخصية وجوازات سفر وحقيبة بها كاميرا، ومستندات وهارد دسك. كما ضبط رجال الشرطة شخصا غانيا آخر يحمل جواز سفر مُزورا.

وجرى إيداعهما بالحجز القانوني بالمركز وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.

المتهم الغاني بعد القبض عليه، 16 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)

جوازات سفر ومُستندات مزورة بعد العثور عليها بحوزة المتهم الغاني، 16 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)