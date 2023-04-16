حالة الطقس في ليبيا (الأحد 16 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، هبوب رياح نشطة نسبيا اليوم على مناطق الشمال الغربي، ويبقى الطقس دون تغيير على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم تتسبب في إثارة الأتربة على بعض الأماكن.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة غدا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وتصل إلى ما بين 28 و34 رجة مئوية على (أجدابيا- جالو والجغبوب)، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة على أقصى مناطق الجنوب (غات وما جاورها) تتخللها أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية معتدلة السرعة على مناطق الجفرة وغدامس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.