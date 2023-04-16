حالة الطقس في ليبيا (الأحد 16 أبريل 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، هبوب رياح نشطة نسبيا اليوم على مناطق الشمال الغربي، ويبقى الطقس دون تغيير على باقي المناطق.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم تتسبب في إثارة الأتربة على بعض الأماكن.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة غدا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وتصل إلى ما بين 28 و34 رجة مئوية على (أجدابيا- جالو والجغبوب)، وتسجل انخفاضا غدا.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة على أقصى مناطق الجنوب (غات وما جاورها) تتخللها أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية معتدلة السرعة على مناطق الجفرة وغدامس.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.
الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية، تسجل ارتفاعا بسيطا وتدريجيا خلال اليومين المقبلين.
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