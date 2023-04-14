انتشال رفاة جثة مجهولة الهوية في وادي عتبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر فرع مرزق انتشال رفاة جثة مجهولة الهوية في الصحراء الواقعة بين منطقة تساوة ومشروع برجوج الزراعي بمنطقة وادي عتبة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الفرع بلاغا حول الجثة من مواطنين، حيث توجه فريق الاستجابة والطوارئ التابع لشعبة وادي عتبة إلى المكان واستخرج الجثة، رفقة أفراد نقطة شرطة انجارن التابعة لمديرية أمن وادي عتبة ورئيس البحث الجنائي وأفراد جهاز الأمن الداخلي، وذلك بعد أخذ إذن النيابة العامة، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

- بالصور: استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة

وبعد استخراج فريق الاستجابة رفاة الجثة، قام بنقلها إلى مستشفى تساوة، فيما تباشر الجهات الأمنية التحقيق في الأمر.

أحد أفراد الهلال الأحمر خلال انتشال عظام الجثة.