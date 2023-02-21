بالصور: استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط



أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، استخراج جثة مجهولة الهوية من طريق سالم بن علي، بمدينة ترهونة.



وأشارت الهيئة في بيان، إلى عرض الجثة على الطب الشرعي وأخذ عينة من الفريق المختص بالهيئة وإحالتها إلى إدارة المختبرات لاستخلاص الحمض النووي. ونوهت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى أن «العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها». ويتواصل اكتشاف الجثث المجهولة في ترهونة من قتلى حرب العاصمة طرابلس (2019- 2020).

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3 جثث في طريق سالم بن علي الشهر الماضي

وفي مطلع يناير الماضي، أعلن رئيس هيئة البحث عن المفقودين، كمال السيوي، انتشال 3 جثث من مقبرة اكتشفت بالمنطقة نفسها في مدينة ترهونة.

من عملية استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 21 فبراير 2023. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

من عملية استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 21 فبراير 2023. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

من عملية استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 21 فبراير 2023. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)