التومي يبحث مع عمداء 9 بلديات نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، اليوم الأحد، ملفات نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية، والمشروعات الخدمية والتعليمية بالبلديات.

جاء ذلك خلال لقائه عدد من عمداء بلديات: «مزدة، مرادة، البيضاء الأصابعة، عمر المختار، جبل الأخضر، جالو، مدور الزيتون، سوسة، نتيلات البيضان»، بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات، والأمين العام للمجلس الأعلى للادارة المحلية.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش ملفات نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية وتفعيل القانون 59، للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة الملفات التي ناقشها الوزير اليوم مع وزارتي الإسكان والتعليم.

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وخلال اجتماعه مع وزير الإسكان والتعمير، تطرق التوني إلى مراجعة المشروعات التنموية بالبلديات والتي ترغب في إدراجها ضمن ميزانية 2023، بالإضافة إلى استعراض بعض المشروعات الأخرى، منها البنية التحتية والصرف الصحي ومشروعات الإسكان المتوقفة والآلية المتخذة بشأنها وحصر المشروعات ونسب الإنجاز بها والتنسيق مع البلديات لتحديد المشروعات ذات الأولوية.

أمّا الاجتماع مع وزير التعليم فتطرق إلى ملفات المدارس المتوقفة وآلية استكمالها وتفعيلها، وكذلك آلية اختيار إنشاء 500 مدرسة للعام 2022، والعجز في توفير المدرسين والكوادر التعليمية المتخصصة، والاتفاقية التي وقعت بين وزارة الحكم المحلي والتربية التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بشأن حصر وفرز المواد الكيميائية في المؤسسات التعليمية.