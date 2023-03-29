وفاة السياسي والسفير السابق عبدالمنصف البوري

القاهرة - بوابة الوسط

توفي السياسي وسفير ليبيا السابق لدى قطر عبدالمنصف حافظ البوري، اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 75 عاما.

والبوري من مواليد مدينة بنغازي العام 1947، وهو حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وألف عددا من الكتب أبرزها كتاب الغزو الإيطالي لليبيا.

وكان البوري معارضا بارزا للنظام السابق، وشغل منصب نائب رئيس مكتب جبهة إنقاذ ليبيا في الولايات المتحدة، وأسس مع رفاقه في العام 1994 الحركة الليبية للتغيير والإصلاح، وشغل منصب رئيس تحرير مجلة شؤون ليبية.

وعين المجلس الانتقالي السابق، البوري في العام 2012 سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.