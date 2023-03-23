«الأرصاد الجوية» يحذر من سقوط أمطار غزيرة على مناطق شمال شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من سقوط أمطار غزيرة على مناطق في شمال شرق ليبيا ما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، مطالبًا المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وقال المركز في نشرته اليومية عبر صفحته على «فيسبوك» إن مناطق شمال شرق ليبيا تتأثر بتقلبات جوية من مساء اليوم الخميس ونهار غد الجمعة مع فرصة لسقوط أمطار «جيدة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية».

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وتوقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية أن تكون الأمطار «غزيرة أحيانا» خاصة على المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق والمناطق المجاورة لها «التميمى - المخيلى - الجبل الأخضر- المرج والجغبوب» ما قد يتسبب فى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة.

وطالب المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة أخد الحيطة والحذر خاصة للرعاة قرب مجرى الأودية.