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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 23 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 10:10 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 23 مارس 2023)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على معظم مناطق الشمال، يتخللها سقوط أمطار خفيفة، تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب اليوم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، خصوصا على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة الليلة وصباح الغد على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تؤدى إلى جريان الأودية المحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على الواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية وتسجل انخفاضا من الغد.

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