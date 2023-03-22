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مديرية أمن طرابلس تعتزم إصدار رخص قيادة إلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 08:43 مساء
مديرية أمن طرابلس تعتزم إصدار رخص قيادة إلكترونية
جانب من اجتماع عقده مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة مع رئيس مكتب شؤون المرور اللواء عبدالعال وادي، الأربعاء 23 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
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تعتزم مديرية أمن طرابلس إصدار رخص قيادة إلكترونية مشفرة للسائقين ذات استجابة سريعة «QR»، تواكب التطور وتسهّل عمل رجال الأمن بصفة عامة والمرور على وجه الخصوص لاحتوائها على بيانات مفصلة، سريعة الاستخدام والاستجابة، ومدعومة بنظام يمنع التلاعب بالمعلومات التي تحتويها، حيث تُمكِّن أجهزة الأمن الوصول لبيانات حاملها وصورته باستخدام نداء الاستجابة السريعة المطبوع علي رخصة القيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة مع رئيس مكتب شؤون المرور اللواء عبدالعال وادي، ورئيس قسم الترخيص العميد صبري العلاقي، ومدير عام شركة تطوير المساهمة المهندس عادل المشوط، ومحمد نوري مدير مبيعات الشركة، وذلك في إطار عملية تطوير وتحسين جودة الخدمات الأمنية التي تقدمها، بحسب بيان نشرته صفحة المديرية على «فيسبوك».

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يذكر أن شركة «تطوير المساهمة» هي الجهة المنفذة للرخصة الإلكترونية المشفرة بمواصفات وضعتها المديرية ذات جودة عالية تتوافق مع المواصفات المعمول بها دولياً، وهي مواصفات عالمية لهذا النوع من البطاقات، لا يمكن تزييفها أو التلاعب بها.

الرخص الحالية سارية
وأهاب مدير الأمن بالمواطنين عدم التسرع للحصول على الرخصة الإلكترونية المشفرة، داعياً إلى إبقاء الرخص السارية المفعول دون الحاجة إلى تغييرها إلى حين انتهائها والحصول على الرخصة الإلكترونية المشفرة عند التجديد أو الاستخراج، حفاظًا على صيرورة العمل بشكل اعتيادي في المديرية وأقسام المرور، وعدم التسابق والتدافع وإرباك العمل.

وتتضمن الرخصة الإلكترونية معلومات شخصية، مثل الإسم وتاريخ الميلاد والرقم الوطني، والعنوان وفصيلة الدم، ومعلومات حول درجة القيادة، كما تتضمن صورة شخصية لصاحب الرخصة، وخصائص أخرى. وفي الختام تحدث المجتمعون على مساعي المديرية للتنسيق لأجل اعتماد الرخصة والاعتراف بها دولياً، لكي تكون بديلاً عن الرخصة التي يقوم المسافر باستخراجها قبيل سفره.

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