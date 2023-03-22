«النواب» يعقد جلسة مغلقة لمناقشة مشروع قانون التعليم التقني

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء في مقر المجلس بمدينة بنغازي.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق إن الجلسة مغلقة وبدأت بمناقشة مشروع قانون التعليم التقني، حسب ما جاء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويرأس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالهادي الصغير.

مجلس النواب يقر 4 قوانين

وأمس الثلاثاء أقر المجلس مشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين أخرى بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها، والنشاط التجاري (المنافسة)، والتحكيم التجاري الليبي.

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كما صوت المجلس «بالأغلبية» على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بشأن استدعاء الحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا «بخصوص الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022».