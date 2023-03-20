مجلس النواب يعلن ممثليه في لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب مجلس النواب خلال جلسته، مساء اليوم الإثنين، الأعضاء الستة الذين سيمثلون المجلس في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» التي ستضم أيضاً ستة أعضاء آخرين من المجلس الأعلى للدولة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن الأعضاء الستة الذين سيمثلون مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات هم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

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وأضاف بليحق أن مجلس النواب علق الجلسة بعد انتخاب ممثليه في لجنة «6+6» إلى يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

مهام لجنة «6+6»

وجاء انتخاب ممثلي مجلس النواب في لجنة «6+6» بناء على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقرّه مجلس النواب في فبراير الماضي، الذي نص على تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع ستة أعضاء لكل من مجلسي النواب والدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة المشتركة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائياً وملزماً، وتُحال مخرجات اللجنة إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.