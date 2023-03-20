  • Alwasat News
Atwasat

مجلس النواب يعلن ممثليه في لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 06:05 مساء
مجلس النواب يعلن ممثليه في لجنة «6+6»
عقيلة صالح يدلي بصوته خلال انتخاب ممثلي مجلس النواب في لجنة «6+6»، الإثنين 20 مارس 2023. (مجلس النواب)
alwasat radio

انتخب مجلس النواب خلال جلسته، مساء اليوم الإثنين، الأعضاء الستة الذين سيمثلون المجلس في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» التي ستضم أيضاً ستة أعضاء آخرين من المجلس الأعلى للدولة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن الأعضاء الستة الذين سيمثلون مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات هم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

- مجلس النواب يبدأ انتخاب ممثليه في لجنة «6+6»
- «النواب» يعلق الجلسة استعدادا لاختيار أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات
- انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي (شاهد)

وأضاف بليحق أن مجلس النواب علق الجلسة بعد انتخاب ممثليه في لجنة «6+6» إلى يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

مهام لجنة «6+6»
وجاء انتخاب ممثلي مجلس النواب في لجنة «6+6» بناء على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقرّه مجلس النواب في فبراير الماضي، الذي نص على تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع ستة أعضاء لكل من مجلسي النواب والدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة المشتركة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائياً وملزماً، وتُحال مخرجات اللجنة إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا

الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة صالح يلتقي البرلماني اليوناني أندرياس لوفردوس
عقيلة صالح يلتقي البرلماني اليوناني أندرياس لوفردوس
عودة محمد بن شتوان إلى رئاسة شركة الخليج العربي للنفط
عودة محمد بن شتوان إلى رئاسة شركة الخليج العربي للنفط
العابد يؤكد على ضرورة تفعيل مركز رفع الكفاءة المهنية في سبها
العابد يؤكد على ضرورة تفعيل مركز رفع الكفاءة المهنية في سبها
مجلس النواب يعلن ممثليه في لجنة «6+6»
مجلس النواب يعلن ممثليه في لجنة «6+6»
عقيلة يستعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي إجراءات «النواب» بشأن الانتخابات
عقيلة يستعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي إجراءات «النواب» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
افتتاح المجمع الصناعي بمنطقة سيدي السائح
افتتاح المجمع الصناعي بمنطقة سيدي السائح...
تشكيل لجنة تضم ممثلين عن 3 جهات لتدقيق بيانات مفوضية الانتخابات
تشكيل لجنة تضم ممثلين عن 3 جهات لتدقيق بيانات مفوضية ......
لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً
لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، ......
عقيلة يستعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي إجراءات «النواب» بشأن الانتخابات
عقيلة يستعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي إجراءات ......
مجلس النواب يعلن ممثليه في لجنة «6+6»
مجلس النواب يعلن ممثليه في لجنة «6+6»...
المزيد