ديوان المحاسبة يتمسك بحقه في مساءلة مجالس البلديات حول المخالفات المالية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تمسُّك الديوان «بحقه في المساءلة حول المخالفات الواردة بالتقارير الصادرة عنه حول حسابات مجالس البلديات»، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء تأكيد شكشك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان.

وقال ديوان المحاسبة إن اجتماع شكشك والتومي خُصِّص «لمناقشة النتائج التي انتهى إليها الديوان في تنفيذ خطته التي أطلقها في مطلع يناير الماضي لمراجعة حسابات مجالس البلديات والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة في إدارة مواردها خاصة فيما يتعلق بتسييل مخصصات بعض البلديات».

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اجتماعات دورية بين ديوان المحاسبة ومجالس البلديات

وأكد شكشك خلال اللقاء «ضرورة عقد اجتماعات دورية مع عمداء البلديات بحضور وزير الحكم المحلي لمناقشة الملاحظات واتخاد الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتلافي تكرارها، مع تمسُّك الديوان بحقه في المساءلة حول المخالفات الواردة بالتقارير».

كما أكد وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي من جانبه، التزام الوزارة بتوصيات الديوان وحرصها على تطوير العمل بمجالس البلديات، والرفع من كفاءتها بما يضمن حسن إدارة الموارد والمحافظة على المال العام، وفق ديوان المحاسبة.

لقاء شكشك والتومي بحضور مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، الثلاثاء 21 مارس 2023. (ديوان المحاسبة)

لقاء شكشك والتومي بحضور مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، الثلاثاء 21 مارس 2023. (ديوان المحاسبة)