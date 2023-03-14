شكشك يبحث مع خبراء من البنك الدولي مشروع تطوير المالية العامة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الإثنين، وفدًا من خبراء البنك الدولي، على رأسهم المتخصص في إدارة ؤ وينتسون برسي، في إطار زيارة الخبراء لعدد من المؤسسات الليبية للتعريف بمراحل مشروع تطوير المالية العامة في ليبيا.

وأكد شكشك، خلال اللقاء الذي حضره وكيل الديوان علاء الدين المسلاتي، أهمية مشروع إصلاح المالية العامة بالنسبة لطبيعة عمل الديوان نحو تعزيز مكافحة الفساد، والشفافية، مشددًا على دعم الديوان لمثل هذه المشاريع.

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ونقل بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك»، عن الخبير وينستون برسي إشارته إلى المزايا والجوانب الفنية التي يوفرها المشروع لعمل الديوان، من خلال إمكانية المباشرة بأعمال المراجعة عن بعد، والحصول على بيانات ومعلومات أكثر دقة، بالإضافة إلى وجود أيقونة خاصة بالمراجعة المُعدة وفق المعايير الدولية للمراجعة، التي يمكن استخدامها من قِبل المراجعين عن بعد.

كما تطرق وكيل الديوان إلى مراحل التحول الرقمي بالديوان وجاهزية مثل هذه المشروعات، والشروع في عمليات الربط المباشر مع بعض المؤسسات، وكذلك لعدد من المنظومات التي يجرى تجهيزها لتسهيل عمليات المراجعة.