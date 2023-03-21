  • Alwasat News
Atwasat

مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لـ«الليبية للبريد والاتصالات»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 04:24 مساء
مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لـ«الليبية للبريد والاتصالات»
الدبيبة يترأس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، 21 مارس 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
alwasat radio

ناقشت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، نتائج الحسابات الختامية التجمعية للشركة والربط الضريبي، واعتماد الموازنة التقديرية.

واستعرضت الشركة خلال اجتماعها العادى الأول لجمعيتها العمومية بحضور رئيس وأعضاء لجنتها للإدارة، تقرير ديوان المحاسبة وهيئة المراقبة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأشار البيان إلى تأكيد رئيس الجمعية العمومية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة استكمال المشاريع الفنية المنطلقة في عدد من المناطق، بهدف تطوير الشبكة العامة للاتصالات وإعطائها الأولوية، وضرورة أن يكون التحول الرقمي في القطاعات كافة هدفًا أساسيًا في خطة العام الجاري.

- بالأرقام.. الرقابة الإدارية ترصد مخالفات استثمارية لـ«الليبية للبريد والاتصالات»
- الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»

مخالفات استثمارية لـ«الليبية للبريد والاتصالات»
وفي أكتوبر، رصدت هيئة الرقابة الإدارية مخالفات استثمارية في ممارسات استثمارية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى «بيع في بعض استثمارات الشركة ومنها شركة الثريا، بقيمة 25 مليون دولار دون وجود دراسة تحدد القيمة السوقية العادلة للسهم في إطار المركز المالي للشركة».

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2021، إن «قرار البيع يعتبر من اختصاص الجمعية العمومية للشركة القابضة، حيث جرت المساهمة بقرار سيادي»، واصفًا ما حدث بأنه «تصرف غير مدروس ساهم في زيادة الخسائر للشركة القابضة».

وأشارت هيئة الرقابة إلى «انحراف في الموازنة التقديرية للشركة الليبية للبريد والاتصالات لسنة 2020 ومقارنتها بالفعلية تجاوزت 49% هو مؤشر خطير لدى الشركة في تقدير الموازنة، وتؤثر بشكل كبير على عملية الرقابة في تحديد الانحرافات والتخطيط للمستقبل في إعداد الميزانيات التقديرية».

الدبيبة يترأس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، 21 مارس 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
الدبيبة يترأس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، 21 مارس 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الغلاء

كاريكاتير خيري - الغلاء
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات

الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات
روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره

روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»

بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون
لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً

لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»

ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية

تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
في لقاء مع مسؤول أممي.. السايح يستعرض سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية
في لقاء مع مسؤول أممي.. السايح يستعرض سبل دعم المجتمع الدولي ...
تعميم من «التعليم» حول مواعيد الدراسة خلال رمضان
تعميم من «التعليم» حول مواعيد الدراسة خلال رمضان
مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لـ«الليبية للبريد والاتصالات»
مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لـ«الليبية للبريد والاتصالات»
فتح الصمام المغذي لخط مياه السرير- سرت
فتح الصمام المغذي لخط مياه السرير- سرت
تفجير 5 أطنان من مخلفات الحرب في وادي ميمون جنوب بني وليد
تفجير 5 أطنان من مخلفات الحرب في وادي ميمون جنوب بني وليد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
اتفاق بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني على وضع استراتيجية للتعاون
اتفاق بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني على وضع استراتيجية ......
وزيرة العدل تجتمع مع مكاتب الطب الشرعي بفروع مركز الخبرة القضائية
وزيرة العدل تجتمع مع مكاتب الطب الشرعي بفروع مركز الخبرة ......
ديوان المحاسبة يتمسك بحقه في مساءلة مجالس البلديات حول المخالفات المالية
ديوان المحاسبة يتمسك بحقه في مساءلة مجالس البلديات حول ......
تفجير 5 أطنان من مخلفات الحرب في وادي ميمون جنوب بني وليد
تفجير 5 أطنان من مخلفات الحرب في وادي ميمون جنوب بني وليد...
فتح الصمام المغذي لخط مياه السرير- سرت
فتح الصمام المغذي لخط مياه السرير- سرت...
المزيد