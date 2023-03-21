مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لـ«الليبية للبريد والاتصالات»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، نتائج الحسابات الختامية التجمعية للشركة والربط الضريبي، واعتماد الموازنة التقديرية.

واستعرضت الشركة خلال اجتماعها العادى الأول لجمعيتها العمومية بحضور رئيس وأعضاء لجنتها للإدارة، تقرير ديوان المحاسبة وهيئة المراقبة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأشار البيان إلى تأكيد رئيس الجمعية العمومية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة استكمال المشاريع الفنية المنطلقة في عدد من المناطق، بهدف تطوير الشبكة العامة للاتصالات وإعطائها الأولوية، وضرورة أن يكون التحول الرقمي في القطاعات كافة هدفًا أساسيًا في خطة العام الجاري.

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مخالفات استثمارية لـ«الليبية للبريد والاتصالات»

وفي أكتوبر، رصدت هيئة الرقابة الإدارية مخالفات استثمارية في ممارسات استثمارية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى «بيع في بعض استثمارات الشركة ومنها شركة الثريا، بقيمة 25 مليون دولار دون وجود دراسة تحدد القيمة السوقية العادلة للسهم في إطار المركز المالي للشركة».

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2021، إن «قرار البيع يعتبر من اختصاص الجمعية العمومية للشركة القابضة، حيث جرت المساهمة بقرار سيادي»، واصفًا ما حدث بأنه «تصرف غير مدروس ساهم في زيادة الخسائر للشركة القابضة».

وأشارت هيئة الرقابة إلى «انحراف في الموازنة التقديرية للشركة الليبية للبريد والاتصالات لسنة 2020 ومقارنتها بالفعلية تجاوزت 49% هو مؤشر خطير لدى الشركة في تقدير الموازنة، وتؤثر بشكل كبير على عملية الرقابة في تحديد الانحرافات والتخطيط للمستقبل في إعداد الميزانيات التقديرية».

الدبيبة يترأس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، 21 مارس 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)