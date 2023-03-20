العابد يؤكد على ضرورة تفعيل مركز رفع الكفاءة المهنية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، على ضرورة تفعيل مركز رفع الكفاءة المهنية بمدينة سبها، وذلك لضمان استمرار تخريج دفعات جديدة من الباحثين عن عمل، بحسب الوزارة.

جاء تأكيد العابد خلال اجتماعه اليوم الإثنين، بمكتبه في ديوان وزارة العمل والتأهيل بالعاصمة طرابلس، مع مدير مكتب العمل في سبها عبدالعزيز البوسيفي.

وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمتابعة سير العمل ونتائج البرامج التدريبية التي يشرف على تنفيذها مكتب العمل في سبها، واستعراض نتائج الدورات والبرامج التدريبية التي تُقام حالياً في عدة تخصصات مطلوبة في سوق العمل، وتنفذها كلية العلوم التقنية في سبها، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

- وزير العمل بحكومة الوحدة يبحث تنفيذ برامج تدريبية في بنغازي وهون

- العابد يبحث تنفيذ جدول الرواتب الموحد لمكاتب العمل بكل البلديات

- العابد: دورات تدريبية للباحثين عن عمل من أبناء مرزق

المشاكل والعراقيل التي تواجه مكتب العمل في سبها

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة المشاكل والعراقيل التي توجه عمل المكتب في سبها، وبحث آلية وسُبل معالجتها، إضافة إلى التنسيق مع البلدية والجهات المعنية لاستمرار حملات التفتيش بالمدينة والتي انطلقت منذ عدة أشهر في جميع بلديات ليبيا.

وأشارت وزارة العمل والتأهيل إلى أن البرامج التي يجري تنفيذها من قبل مكتب العمل في سبها تأتي بعد زيارة العابد إلى المدينة قبل أيام، والتي تفقد خلالها الورش والمعامل المخصصة للتدريب المهني، واطّلع على المناهج التدريبية خلال زيارته التي أجراها إلى المدينة.