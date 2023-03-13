وزير العمل بحكومة الوحدة يبحث تنفيذ برامج تدريبية في بنغازي وهون

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، اليوم الأحد، تنفيذ برامج تدريبية في منطقتي بنغازي (شرق البلاد) وهون (وسط البلاد)، مؤكدًا دعمه لمراكز التدريب، للقيام بدورها في تخريج الباحثين عن عمل لدمجهم في السوق.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين بمكتبه في ديوان الوزارة بطرابلس مع مدير مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية بنغازي عبدالسلام أحواس، ومدير مركز التدريب هون عبدالله الدويني، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وتناول اللقاء الخطة التدريبية للمركزين والبرامج التدريبية في المنطقتين، حسب التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلية، حيث شدّد العايد على أهمية عمل المراكز، وأن تكون البرامج التدريبية التي يتلقاها المتدربون متطورة لنقل الخبرة للمتدربين.

جانب من لقاء وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية لبحث دعم مراكز التدريب في بنغازي وهون، الإثنين 13 مارس 2023 (وزارة العمل)