العابد يبحث دعم مكتب العمل وإقامة برامج تدريبية متخصصة في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، اليوم الأربعاء في طرابلس، مع مدير مكتب العمل في أوباري عبدالقادر خليل، دعم المكتب وآلية إقامة برامج تدريبية متخصصة للباحثين عن العمل بالمنطقة.

وأوضحت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء العابد مع مدير مكتب العمل في أوباري الذي جرى بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة عبدالقادر يحيى، جرى خلاله بحث سبل دعم مكتب أوباري والعراقيل التي تواجه عمله، وملف الربط الإلكتروني بعد تسلمه المعدات الخاصة بالربط الإلكتروني، وتنظيم سوق العمل عبر حملات التفتيش العمالي.

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وأضافت وزارة العمل والتأهيل أن العابد ناقش أيضًا خلال اللقاء الذي جرى بديوان الوزارة مع مدير مكتب العمل أوباري وعضو مجلس النواب عن المدينة، آلية إقامة برامج تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل في بلدية، وتأهيلهم وتطويرهم وإمكانية إدماجهم في سوق العمل.