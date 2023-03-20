بعد ظهور حالات.. حملة للتطعيم ضد «الحصبة» في تنيناي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، إطلاق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة في بلدة تنيناي استجابة لظهور عدد من الحالات بها.

وتستهدف الحملة الأطفال من عمر سنة إلى 15 سنة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتشارك في الحملة إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض وإدارة الخدمات الصحية، إضافة إلى مكتب الرعاية الصحية ببلدتي بني وليد وتنيناي.