انتهاء حملة التطعيم الجزئية ضد الحصبة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الخميس، حملة التطعيم الجزئية لاحتواء سريان مرض الحصبة في أحد أحياء مدينة سبها.

وأجرى الفريق زيارات ميدانية للمدارس في بعض الأحياء داخل مدينة سبها، وذلك من آجل الكشف والوقوف على الوضع الصحي للطلاب ومستوى مؤشر الإصابة؛ بهدف اتخاد الإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض الحصبة.

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وأجرى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، الثلاثاء، زيارة عاجلة إلى مدينة سبها؛ للوقوف على حملة التطعيمات لاحتواء سريان مرض الحصبة بمناطق في المدينة، وذلك بعد تسجيل حالات عن طريق شبكة الرصد والتقصي التابعة للمركز.

وقال السائح في بيان، إن هذه أول زيارة رسمية للجنوب بهدف سلامة المواطنين وتحصينهم ضد الأمراض ومعالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل في المنطقة الجنوبية وسبل تذليلها ومعالجتها.

من حملة التطعيم الجزئية ضد الحصبة في سبها، 2 مارس 2023. (مركز مكافحة الأمراض)

من حملة التطعيم الجزئية ضد الحصبة في سبها، 2 مارس 2023. (مركز مكافحة الأمراض)