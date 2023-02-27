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من الأعراض إلى الوقاية.. كل ما تحتاج معرفته عن الحصبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 01:20 مساء
من الأعراض إلى الوقاية.. كل ما تحتاج معرفته عن الحصبة
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
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تعرف الحصبة بأنها عدوى تصيب الأطفال بسبب أحد الفيروسات، وبعد أن كانت واسعة الانتشار من قبل، فإنه يمكن الوقاية منها الآن باللقاح في كل الأحوال تقريبا.

وأخيرا، نشرت صفحة المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في «فيسبوك» تقريرا مصورا حول الحصبة، بداية من تعريفها حتى الشفاء منها، مرورا بأعراضها وطرق الوقاية منها.

- تقرير دولي يحذر: ملايين الأطفال في خطر لعدم تلقيهم لقاح الحصبة

ويُطلق على الحصبة أيضا الروبولا، وتنتشر بسهولة وقد تكون من الأمراض الخطيرة أو حتى المميتة في حالة الأطفال الصغار.

ورغم انخفاض معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم مع تلقي عدد أكبر من الأطفال للقاح الحصبة، فلا يزال المرض يتسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص سنويا، معظمهم من الأطفال.

التطعيم ضد الحصبة
وكان تقرير دولي حذر من أن التطعيم ضد الحصبة، المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا ينفك ينخفض في جميع أنحاء العالم منذ جائحة «كوفيد- 19»، ما يعرض عشرات ملايين الأطفال للخطر.

وقال المسؤول عن برامج التطعيم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إيفريم تيكلي ليمانغو: «منذ ثلاث سنوات ونحن ندق ناقوس الخطر بشأن انخفاض معدلات التطعيم وزيادة المخاطر على صحة الأطفال في جميع أنحاء العالم»، وأضاف: «أمامنا نافذة ضيقة لتعويض» جرعات التلقيح الفائتة، حسب «فرانس برس».

المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ينشر تقريرا مصورا حول الحصبة (فيسبوك)
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