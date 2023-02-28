في زيارة عاجلة.. السائح يتابع حملة التطعيمات ضد «الحصبة» بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

توجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حيدر السائح، على رأس وفد فني إلى مدينة سبها في زيارة عاجلة اليوم الثلاثاء؛ للوقوف على حملة التطعيمات لاحتواء سريان مرض الحصبة بمناطق في المدينة، وذلك بعد تسجيل حالات عن طريق شبكة الرصد والتقصي التابعة للمركز.

وعقد السائح اجتماعا مع مسؤولين في البلدية والقطاع الصحي بالمدينة؛ لمناقشة آخر الترتيبات من أجل إقامة حملة عاجلة لاحتواء المرض، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ضم الاجتماع عميد المجلس البلدي المكلف، ومدير مستشفى سبها الطبي، ومدير إدارة الخدمات الصحية سبها، ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمدينة، كما حضره أعيان المدينة والمسؤولون بالبلدية.

تحصين الجنوب ضد الأمراض

وقال السائح إن هذه أول زيارة رسمية للجنوب بهدف سلامة المواطنين وتحصينهم ضد الأمراض ومعالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل في المنطقة الجنوبية وسبل تذليلها ومعالجتها.

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وتقدم بالشكر للفرق العاملة في شبكة الرصد وإدارة الخدمات الصحية سبها، وفريق غرفة طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض على الاستجابة السريعة، ووجودهم داخل المدينة لمراقبة مستوى مؤشر الإصابة بمرض الحصبة، كما أثنى على مركز «تمكين الجنوب» لمساعدته فرق المركز في أعمالهم المكلفين بها.

الحضور في الاجتماع.