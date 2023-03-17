المالية تبحث مع البنك الدولي بناء وحدة الاقتصاد الكلي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك مع مسؤول إقليمي بالبنك الدولي سبل تفعيل دور البنك الدولي في دعم وزارة المالية لاستكمال ومواصلة برنامجها الرامي للإصلاحات المالية العامة.



وبحث المبروك أمس الخميس مع المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي نادر محمد «بناء وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة وتنفيذ برنامج التحول الرقمي لديوان الوزارة ومراقبة الخدمات المالية في البلديات فضلاً عن تقديم برامج التدريب والتأهيل المتطورة للعاملين بها».

حضر اللقاء الممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا هنريت ڤون كالتنبورن، ووفد من الخبراء بحضور مدير إدارة المؤسسات المالية بالوزارة.

تعاون ليبيا والبنك الدولي

واستعرض الوزير والمسؤول الإقليمي «أوجه التعاون المشترك بين المؤسستين والدور الذي يقوم به البنك الدولي في تنفيذ جملة من المشاريع المتمثلة في برامج التعاون الفني مع عدد من قطاعات ومؤسسات الدولة».



وتقول وزارة المالية إن المبروك يجري سلسلة من اللقاءات كانت قد انطلقت منذ توليه مهام وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن مساعيه الحثيثة في استثمار مساهمة ليبيا في البنك الدولي، انطلاقا من أن المالية هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المساهمة.

من لقاء وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك مع مسؤول إقليمي بالبنك الدولي في طرابلس، 16 مارس 2023. (وزارة المالية)