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«الكهرباء» تجري صيانة لمحطة كهرباء السرير الغازية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 08:45 مساء
«الكهرباء» تجري صيانة لمحطة كهرباء السرير الغازية
جانب من أعمال الصيانة لمحطة كهرباء السرير الغازية، الخميس 16 مارس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عن إجراء أعمال صيانة بمحطة كهرباء السرير الغازية، شملت صيانة محول الوحدة الثانية، وضبط الاهتزار على كرسي المولد، بالإضافة إلى أعمال التحوير على مصفى الغاز الرئيسي للوحدة التي تدار بواسطة فنيي ومهندسي المحطة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الإدارة التنفيذية للشركة تعمل بجهد متواصل لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية من خلال العمل على صيانة وحدات التوليد على مستوى المناطق.

- شركة الكهرباء تواصل أعمال الصيانة للوحدة البخارية الثالثة بمحطة الخمس

وتجري الشركة خلال الفترة الأخيرة عمرات جسيمة وصيانة لعدد من المحطات، كان آخرها صيانة الوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء الخمس.

جانب من أعمال الصيانة لمحطة كهرباء السرير الغازية، الخميس 16 مارس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لمحطة كهرباء السرير الغازية، الخميس 16 مارس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لمحطة كهرباء السرير الغازية، الخميس 16 مارس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لمحطة كهرباء السرير الغازية، الخميس 16 مارس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
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