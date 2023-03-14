شركة الكهرباء تواصل أعمال الصيانة للوحدة البخارية الثالثة بمحطة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تواصل أعمال الصيانة للوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء الخمس.

وحسب بيان صادر عن الشركة، فإن إحدى الشركات الإسبانية تباشر عمليات الصيانة بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

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محطة الخمس والذروة الصيفية

ونوهت إلى «تسريع وتيرة العمل والاستفادة من كامل وحدات الإنتاج خلال فترة الذروة الصيفية، والبدء في استبدال المسخن الخاص بالوحدة البخارية الرابعة لإنجاز كامل الأعمال بالتوازي».

ويجري مجلس إدارة الشركة عمليات تجديد المكونات الداخلية للوحدات البخارية، بهدف دعم الشبكة وإطالة عمرها.

من أعمال الصيانة للوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء الخمس، 14 مارس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الصيانة للوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء الخمس، 14 مارس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)