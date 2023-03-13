الاتحاد الأوروبي سيقدم المزيد من زوارق الدورية إلى خفر السواحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي أن خفر السواحل الليبي «سيتلقّى زوارق دورية أخرى» لتحسين مدى سيطرته على المياه أمام سواحل البلاد والمساهمة في ضبط وإدارة تدفقات الهجرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الإثنين.

جاء الإعلان على لسان الناطقة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو، خلال إحاطة صحفية في بروكسل، تعليقاً على غرق زورق مطاطي قبالة السواحل الليبية، الحادث الذي ربما تسبب بمقتل عشرات الأشخاص.

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وأكدت بيسونيرو، أنه «عندما يكون هناك أشخاص في خطر في عرض البحر، فإن التدخل لإنقاذهم يصبح إلزامياً».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مشروع «ألارم فون» التابع لمنظمة «ووتش ذي ميد» غير الحكومية، تلقيه «في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضي اتصالا من قبل 47 شخصًا فرّوا من ليبيا على متن قارب يواجه مخاطر، والذي تحطم بعد ذلك»، مبيناً أن «17 ناجيًا فقط أُنقذوا من قِبل السفينة التجارية فرولاند، بينما لا يزال 30 آخرون في عداد المفقودين».