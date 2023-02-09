الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

كشف موقع «ديكود 39» الإيطالي، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة للاتفاق الذي وقعته الحكومة الإيطالية مع حكومة الوحدة الوطنية أواخر الشهر الماضي لدعم حرس السواحل الليبي بـ5 زوارق بحرية ضمن مشروع «سيبميل» الأوروبي.

التفاصيل الجديدة بشأن اتفاق الزوارق

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فارهيلي، خلال الحفل، إن «السفينة هي الأولى فقط من سلسلة من أربعة زوارق سيتم تسليمها إلى ليبيا، اثنتان جديدتان واثنتان مستعملتان» وفق موقع «ديكود 39».

وأكد فارهيلي أن مشروع الاتحاد الأوروبي سيساهم في تفكيك الاتجار بالشبكات الإجرامية وسيساعد في إنقاذ الأرواح وإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

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وأوضح الموقع الإيطالي أن المشروع يموله الاتحاد الأوروبي بنحو 57 مليون يورو، وينص بالإضافة إلى تسليم زوارق الدورية، على تمويل تكاليف الصيانة والتخزين ودعم تدريب خفر السواحل الليبي والمعدات و تنفيذ مركز تنسيق الإنقاذ البحري.

وأضاف أن مبلغ 57 مليون يورو هو نتيجة مساهمات الاتحاد الأوروبي والتمويل المباشر من الدولة الإيطالية ومساهمة دول ما يسمى بمجموعة «فيسجراد»: بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

تسليم الزورق الأول إلى ليبيا

وتسلم خفر السواحل الليبي يوم الإثنين الماضي الزورق الأول في حفل أقيم ببلدة أدريا الإيطالية بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الخارجية والداخلية الإيطاليين ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فارهيلي.

وقال موقع«ديكود 39» الإيطالي إن السلطات الليبية تسلمت زورق دورية مصنوع حديثًا من «الفئة 300» وهو النموذج الذي تستخدمه الشرطة المالية الإيطالية أيضًا لدوريات السواحل والتصدي للمتاجرين بالبشر، وسيكون من مهامه «مكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين وهو جزء من تمويلات الاتحاد الأوروبي لدول شمال أفريقيا».

وبحسب بيانات عام 2022، تأتي غالبية عمليات المغادرة غير الشرعية من السواحل الليبية ولهذا السبب شددت خطابات الوزراء والمفوض الأوروبي في أدريا على ضرورة وقف المهربين بشكل حاسم والتصدي لأنشطة استغلالهم للبشر، بحسب «ديكود39».