انطلاق عمل فريق مهمات خاصة «ليبي - إيطالي» حول الأمن والهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

أشرف وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطربلسي، مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي، على «إطلاق عمل فريق عمليات (Task force) إيطالي - ليبي حول الأمن والهجرة، وهي أداة عملية لتبادل الإجراءات المشتركة»، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية نقلته وكالة «نوفا» للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن الطرابلسي يختتم اليوم زيارة عمل إلى روما عقب اجتماع فني مع الجانب الإيطالي سيركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة

من جهتها، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الطرابلسي وصل روما في وقت سابق اليوم للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة، مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، بحضور رئيسي وأعضاء اللجنة من البلدين.

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وأضافت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الطرابلسي افتتح الاجتماع بكلمة أكد خلالها أهمية تفعيل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

خطة وزارة الداخلية بشأن الأمن والهجرة

وذكر الطرابلسي بأن وزارة الداخلية شرعت في تنفيذ خطة عمل من أربعة محاور من ضمنها حماية الحدود الصحراوية والمدن ومكافحة الهجرة من أجل التصدي لعمليات التهريب والمخدرات والجريمة العابرة للوطنية والإرهاب.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الطرابلسي وصل العاصمة الإيطالية روما في وقت سابق اليوم رفقة وفد رفيع المستوى مكون من عدد من المسؤولين، وكان في استقبالهم مسؤولون بوزارة الداخلية الإيطالية وأعضاء السفارة الليبية بروما.

اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

الطرابلسي ووزير الداخلية الإيطالي يلتقيان على هامش اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

الطرابلسي ووزير الداخلية الإيطالي يلتقيان على هامش اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)