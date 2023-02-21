  • Alwasat News
Atwasat

انطلاق عمل فريق مهمات خاصة «ليبي - إيطالي» حول الأمن والهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 06:31 مساء
انطلاق عمل فريق مهمات خاصة «ليبي - إيطالي» حول الأمن والهجرة
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أشرف وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطربلسي، مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي، على «إطلاق عمل فريق عمليات (Task force) إيطالي - ليبي حول الأمن والهجرة، وهي أداة عملية لتبادل الإجراءات المشتركة»، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية نقلته وكالة «نوفا» للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن الطرابلسي يختتم اليوم زيارة عمل إلى روما عقب اجتماع فني مع الجانب الإيطالي سيركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة
من جهتها، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الطرابلسي وصل روما في وقت سابق اليوم للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة، مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، بحضور رئيسي وأعضاء اللجنة من البلدين.

- إيطاليا تسلم أمن السواحل الليبي زورقين جديدين
- الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
- تجديد إيطالي تلقائي لمذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن الهجرة
- مجلس أوروبا يدعو إيطاليا إلى تعليق التعاون مع ليبيا في ملف الهجرة

وأضافت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الطرابلسي افتتح الاجتماع بكلمة أكد خلالها أهمية تفعيل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

خطة وزارة الداخلية بشأن الأمن والهجرة
وذكر الطرابلسي بأن وزارة الداخلية شرعت في تنفيذ خطة عمل من أربعة محاور من ضمنها حماية الحدود الصحراوية والمدن ومكافحة الهجرة من أجل التصدي لعمليات التهريب والمخدرات والجريمة العابرة للوطنية والإرهاب.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الطرابلسي وصل العاصمة الإيطالية روما في وقت سابق اليوم رفقة وفد رفيع المستوى مكون من عدد من المسؤولين، وكان في استقبالهم مسؤولون بوزارة الداخلية الإيطالية وأعضاء السفارة الليبية بروما.

اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي ووزير الداخلية الإيطالي يلتقيان على هامش اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي ووزير الداخلية الإيطالي يلتقيان على هامش اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي ووزير الداخلية الإيطالي يلتقيان على هامش اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي ووزير الداخلية الإيطالي يلتقيان على هامش اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين

أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين
شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب

شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب
تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة

تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة
أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات

أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات
قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين

قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين
كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا

كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا
بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز

بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز
خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا

خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا
الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار

الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار
مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات

معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 ...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين

زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي

تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي

الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي

التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من ...
أغلى ولاعة في العالم

أغلى ولاعة في العالم
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: الليبيون في كندا يحتفلون بذكرى ثورة «17 فبراير»
بالصور: الليبيون في كندا يحتفلون بذكرى ثورة «17 فبراير»
الحويج: تعويض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان
الحويج: تعويض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان
سبع دول وافدة إلى سوق الغاز الأفريقية تهدد مكانة ليبيا
سبع دول وافدة إلى سوق الغاز الأفريقية تهدد مكانة ليبيا
وزارة النفط: ورّدنا للخزينة العامة 1.68 مليار دولار احتجزتها «المؤسسة» دون سند قانوني
وزارة النفط: ورّدنا للخزينة العامة 1.68 مليار دولار احتجزتها ...
اتفاق على استكمال مشاريع النهر الصناعي وإصلاح الآبار وتشكيل لجنة لوضع رؤية لملف المياه
اتفاق على استكمال مشاريع النهر الصناعي وإصلاح الآبار وتشكيل لجنة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
المزيد
نازحو المدينة القديمة والمغار في درنة يطالبون بصرف تعويضات وبدل إيجار
نازحو المدينة القديمة والمغار في درنة يطالبون بصرف تعويضات ......
ديوان المحاسبة يكشف إمكانية تشكيل مجلس أعلى للمياه
ديوان المحاسبة يكشف إمكانية تشكيل مجلس أعلى للمياه...
انطلاق عمل فريق مهمات خاصة «ليبي - إيطالي» حول الأمن والهجرة
انطلاق عمل فريق مهمات خاصة «ليبي - إيطالي» حول الأمن والهجرة...
اتفاق على استكمال مشاريع النهر الصناعي وإصلاح الآبار وتشكيل لجنة لوضع رؤية لملف المياه
اتفاق على استكمال مشاريع النهر الصناعي وإصلاح الآبار وتشكيل ......
وزارة النفط: ورّدنا للخزينة العامة 1.68 مليار دولار احتجزتها «المؤسسة» دون سند قانوني
وزارة النفط: ورّدنا للخزينة العامة 1.68 مليار دولار احتجزتها......
المزيد