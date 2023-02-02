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مجلس أوروبا يدعو إيطاليا إلى تعليق التعاون مع ليبيا في ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 11:46 صباحا
مجلس أوروبا يدعو إيطاليا إلى تعليق التعاون مع ليبيا في ملف الهجرة
المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش، (أرشيفية: آكي)
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دعت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش، الحكومة الإيطالية إلى «تعليق التعاون مع الحكومة الليبية، بشأن عمليات اعتراض قوارب الهجرة» غير الشرعية في عرض البحر المتوسط.

وطالبت مياتوفيتش، في رسالة إلى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، روما إلى النظر في سحب أو مراجعة مرسوم القانون رقم (1 للعام 2023) الذي «يعرقل عمليات البحث والإنقاذ» عن قوارب الهجرة للمنظمات غير الحكومية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الخميس.

مرسوم الهجرة الإيطالي يتعارض مع التزاماتها في ملف حقوق الإنسان
وأضافت المفوضة أن المرسوم يتعارض مع التزامات البلاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي، واستمرار العمل به يعرقل جهود إنقاذ أشخاص يصارعون لأجل حياتهم في طريق الهجرة الأكثر فتكا بالبحر المتوسط.

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يشار إلى أن مجلس أوروبا منظمة داخلية أوروبية يتخذ من ستراسبورغ مقرا له ويضم 46 دولة.

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