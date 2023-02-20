إيطاليا تسلم أمن السواحل الليبي زورقين جديدين

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت إيطاليا زورقين بحريين إلى الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت وكالة« نوفا» للأنباء إن مراسم التسليم جرت أمس الأحد بحوض ميناء طرابلس في ليبيا، بحضور كل من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور، وممثلين عن السفارة الإيطالية في طرابلس.

وذكرت الوكالة أن الزورقين بطول تسعة أمتار، ومجهزين بكابينات ومحركين من طراز مركوري بقوة 350 حصانا.

إيطاليا تسلم ليبيا 6 زوارق

والزورقان جزء من برنامج تسليم ليبيا ستة زوارق ممولة في إطار البرنامج الأوروبي «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا» الذي تديره وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي مايو من العام الماضي، جرى تسليم زورقين آخرين بينما من المنتظر وصول آخرين إلى طرابلس بحلول فبراير الجاري.

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الزوارق مموولة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة

وفي أواخر يناير الماضي، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة بلاده وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتسليم خمس زوارق دورية ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف تاياني: «نعزز التعاون مع ليبيا، ونسعى لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية»؛ وذلك على هامش زيارة وفد إيطالي برئاسة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني إلى العاصمة طرابلس.