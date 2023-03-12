إيطاليا: فقدان نحو 30 مهاجرا جراء انقلاب مركب قبالة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

فُقد حوالي 30 مهاجرًا بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، أثناء محاولة مركب شحن كان يبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي الأحد.

وأفاد خفر السواحل في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» «خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين: جرى إنقاذ 17 شخصًا بينما فُقِد نحو 30 مهاجرًا».

- منظمة إغاثة: غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين قبالة بنغازي

وفي وقت سابق اليوم، قالت منظمة «ألارم فون» التي تدير خط طوارئ للمهاجرين المنكوبين، في تغريدة إنها أبلغت السلطات الإيطالية في ساعة مبكرة من صباح السبت بوجود قارب يواجه صعوبات قبالة شمال غرب مدينة بنغازي. وأضافت «لقد صُدمنا. فبحسب مصادر مختلفة، غرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على هذا القارب المنكوب».