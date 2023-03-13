الدبيبة يبحث ترتيبات انطلاق مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع رئيس مجلس إدارة شركة تشاليك التركية القابضة أحمد تشاليك، ترتيبات انطلاق مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس، حسب بيان مقتضب صادر عن إدارة الاتصال والإعلام الحكومي أمس الأحد.

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وفي يناير الماضي، ناقشت إدارة الشركة العامة للكهرباء في اجتماع موسع مع الشركة التركية تجهيز وإعداد عرض فني متكامل ليشمل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء المحطة بعدد أربع وحدات إنتاجية، بقدرة 330 ميغاوات لكل وحدة، وبإجمالي 1320 ميغاوات، حسب التخصصات المختلفة الميكانيكية والكيميائية والكهربائية وغيرها.

وتعد شركة تشاليك التركية واحدة من أهم الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والبناء والتعدين والمنسوجات والتمويل والاتصالات منذ الثمانينيات.