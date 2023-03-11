وصول مضخات كهربائية لمحطة مصراتة المزدوجة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وصول شحنات تتضمن مضخات كهربائية خاصة بمحطة مصراتة المزدوجة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الشحنات موردة من شركة «ألجيك» للطاقة، وتأتي ضمن جهود الحفاظ على سير العمل بمحطة مصراتة المزدوجة ودعما للشبكة الكهربائية واستقرارها.

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والخميس، وصلت حاويات محملة بمعدات وقطع غيار موردة من شركة «سيمنز» الألمانية إلى ميناء طرابلس البحري. وأشارت شركة الكهرباء في بيان، إلى نقل الحاويات إلى محطة كهرباء الجبل الغربي «الرويس».

وصول مضخات كهربائية لمحطة مصراتة المزدوجة، 11 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

وصول مضخات كهربائية لمحطة مصراتة المزدوجة، 11 مارس 2023. (شركة الكهرباء)