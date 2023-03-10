«الكهرباء»: صيانة خط سرت - رأس لانوف في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، استكمال إجراء أعمال صيانة واسعة بمدينة مصراتة.

وشملت الأعمال إجراء فرق الصيانة بدائرة الخطوط مصراتة صيانة خط نقل الطاقة سرت - رأس لانوف رقم «1» جهد «220 ك. ف» بمنطقة الحنيوه، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

- وصول قطع غيار ألمانية لمحطة كهرباء الرويس

والخميس، أعلنت شركة الكهرباء وصول حاويات محملة بمعدات وقطع غيار موردة من شركة «سيمنز» الألمانية إلى ميناء طرابلس البحري. وقالت الشركة في بيان، إن هذه المعدات جرى نقلها إلى محطة كهرباء الجبل الغربي «الرويس»، لافتة إلى استخدامها في أعمال العمرة الجسيمة التي تنفذها شركة «سيمنز» للوحدة الغازية الأولى بالمحطة.

من أعمال صيانة خط سرت - رأس لانوف في مصراتة، 10 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة خط سرت - رأس لانوف في مصراتة، 10 مارس 2023. (شركة الكهرباء)