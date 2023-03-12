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نورلاند: مشاورات قيِّمة مع الجزائر حول دعم جيران ليبيا للعملية السياسية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 12 مارس 2023, 10:34 مساء
نورلاند: مشاورات قيِّمة مع الجزائر حول دعم جيران ليبيا للعملية السياسية
لقاء نورلاند مع أحد المسؤولين في الجزائر لمناقشة الملف الليبي. الأحد 12 مارس 2023. (السفارة الأميركية في ليبيا)
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أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند «مشاورات قيِّمة للغاية مع الجزائر، اليوم الأحد، حول كيف يمكن لجيران ليبيا دعم العملية السياسية لصالح ليبيا والمنطقة».

وأوضح نورلاند، حسب بيان نشرته السفارة الأميركية في الجزائر عبر حسابها على «تويتر»، أنه ناقش اليوم الأحد مع مسؤوليها رؤية الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي حول عملية تشمل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية الرئيسية والمجتمع المدني؛ اعتمادًا على التقدُّم المحرز في المفاوضات حتى الآن.

تحفيز للانتخابات وحل سياسي دائم في ليبيا
وأكد المبعوث الأميركي الحاجة لتحفيز جديد لتنظيم الانتخابات، وإيجاد حل سياسي دائم في ليبيا، معربًا عن تطلُّعه لاستمرار المشاورات مع الجزائر بشأن الوضع في ليبيا.

وفور إعلان باتيلي، السبت، تفاصيل حول مبادرته حث ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية إلى الاستجابة لمبادرة باتيلي، وأن يكونوا جزءًا من كسر الجمود السياسي في البلاد، حسب تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على «تويتر» أمس.

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وقال نورلاند «أحث الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي والنظر في كيفية أن يكونوا جزءًا من حل يكسر الجمود السياسي».

توسيع الحوار بين الأطراف الليبية
وخلال مؤتمر صحفي بطرابلس، قال باتيلي إن مبادرته «تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات». وأضاف أنه يمكن وضع خارطة واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو المقبل.

كما أكد باتيلي أن مبادرته الرامية إلى إجراء الانتخابات خلال العام 2023، التي طرحها قبل أسبوعين أمام مجلس الأمن، تهدف إلى تمكين الأطراف الليبية من العمل لحل الأزمة الحالية وقيادة البلاد نحو الانتخابات.

واقترح باتيلي على مجلس الأمن في 27 فبراير الماضي، أن تقوم البعثة بتشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية والقادة القبليون ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب وأهم الشخصيات السياسية، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الجاري.

لقاء نورلاند مع أحد المسؤولين في الجزائر لمناقشة الملف الليبي. الأحد 12 مارس 2023. (السفارة الأميركية في ليبيا)
لقاء نورلاند مع أحد المسؤولين في الجزائر لمناقشة الملف الليبي. الأحد 12 مارس 2023. (السفارة الأميركية في ليبيا)
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