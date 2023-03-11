باتيلي: الفريق رفيع المستوى لا يحمل حلا من خارج ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إن عمل الفريق رفيع المستوى المخول بتنفيذ المبادرة الأممية «لا يحمل حلا من الخارج»، منوها إلى أن هذا الفريق «لا يهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية».



وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، اليوم السبت، أن «كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي- ليبي». ونبه إلى أن البعثة الأممية لن تختار «الأطراف التي يضمها الفريق رفيع المستوى»، مستدركا بالقول إن «الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية هي من ستقوم بتسمية من سيتحدث بالنيابة عنها في سياق التحركات الدبلوماسية بين الجهات الليبية الفاعلة».

وحث المبعوث الأممي «القادة الليبيين على اغتنام هذه الفرصة»، داعيا «الأطراف الإقليمية والدولية للاستفادة من هذا الزخم ودعم الأطراف الليبية».

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