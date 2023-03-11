باتيلي: يجب السماح للمرشحين بالتحرك بحرية في ليبيا.. والخلاف ما زال قائما على شروط الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم السبت، إلى السماح للمرشحين في الانتخابات الليبية بالتحرك بحرية في أنحاء ليبيا.

وقال باتيلي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، «الخلاف ما زال قائما حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن الإعلان الدستوري». وأضاف «لا بد من السماح للمرشحين في الانتخابات بالتحرك والتنافس بحرية في أنحاء ليبيا وفق برامجهم، مما سيشكل علامة فارقة للمصالحة الوطنية والوحدة بليبيا».

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وفي فبراير الماضي، أطلق باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وفيما يلي نص المبادرة كما جاءت في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي .

«قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا.، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب. وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين».