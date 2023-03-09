مكتب النائب العام: ضبط العشرات من المتورطين في تجارة المخدرات بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام ضبط عشرات المواطنين والوافدين المتورطين في تجارة المخدرات بمنطقة القوشي في مدينة مصراتة، بالإضافة إلى العثور على كميات كبيرة من المواد الممنوعة والأموال المتحصل عليها نتيجة تلك التجارة.

جاء ذلك خلال حملة، أمس الأربعاء، لرجال فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - مصراتة، مدعومين من عناصر القوة الأمنية المشتركة، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأثبتت سلطة التحقيقات حالة الأماكن التي داهمها الأمن؛ فتبين أن أكثر قاطنيها من الوافدين المسؤولين عن الأفعال غير القانونية؛ واتضح صدور قرارات إزالة للمباني بها دون تنفيذها.

اجتماع الصور لمناقشة إجراءات مكافحة المخدرات

وفي 14 فبراير الماضي، اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور مع مديري نيابات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نطاق دوائر محاكم استئناف طرابلس والزاوية ومصراتة وغريان والخمس.

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واستعرض الصور مع المجتمعين، مؤشرات تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعاظم آثارها السلبية، داعيا إلى المبادرة بإجراء تحقيقات تتناسب مع تنامي أنشطة الاتجار بالمواد المخدرة غير المشروعة.

أسلحة مضبوطة خلال المداهمة.

ممنوعات مضبوطة خلال المداهمة.