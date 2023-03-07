ضبط مطلوبين للنيابة في القريات بعد مقاومتهم الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت قوات أمنية مشتركة، صباح اليوم الثلاثاء، مطلوبين للنيابة العامة في بلدية القريات، بحوزتهم أسلحة وذخائر ومركبات استخدموها في المقاومة.

وضمت القوات عناصر إدارة إنفاذ القانون وجهاز المباحث الجنائية ومنسوبي قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في مكتب النائب العام؛ بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى «اللواء 444 قتال»، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اجتماع غريان

جاءت تلك الحملة تنفيذا لما اتفق عليه خلال اجتماع المستشار النائب العام الصديق الصور، نهاية فبراير الماضي مع قيادات مكونات الغرفة الأمنية المشتركة- غريان؛ بحضور ممثلين عن «اللواء 444 قتال»، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف غريان؛ ورئيس نيابة غريان الابتدائية.

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وتناول الحاضرون نتائج إجراءات الاستدلال المتخذة حيال نشاط جمعيات الجريمة المنظمة، ورصد وتتبع المنخرطين في العصابات الإجرامية المنسوب إليها ارتكاب جرائم «الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها؛ وتنظيم الهجرة غير المشروعة؛ والاتجار بالبشر؛ ووقائع الخطف لغرض تحقيق منافع مادية؛ وكذلك الفارين من تعقب سلطة التحقيق في وقائع قتل وحرابة».

ووجه الصور بممارسة الإجراءات الضبطية الاستثنائية الرامية إلى ضبط مرتكبي الجرائم وإحضارهم؛ والانتقال بمعية وكيل النيابة بمكتب النائب العام؛ لإثبات حالة أمكنة إدارة السلوكات المجرمة؛ وتفتيشها.

قوات أمنية مشاركة في مداهمة أوكار إجرامية في القريات.

مدفع مضاد للطائرات مضبوط خلال الحملة.