  • Alwasat News
Atwasat

ضبط مطلوبين للنيابة في القريات بعد مقاومتهم الأمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 11:27 صباحا
ضبط مطلوبين للنيابة في القريات بعد مقاومتهم الأمن
قوات أمنية مشاركة في مداهمة أوكار إجرامية في القريات، 7 مارس 2023، (مكتب النائب العام).
alwasat radio

ضبطت قوات أمنية مشتركة، صباح اليوم الثلاثاء، مطلوبين للنيابة العامة في بلدية القريات، بحوزتهم أسلحة وذخائر ومركبات استخدموها في المقاومة.

وضمت القوات عناصر إدارة إنفاذ القانون وجهاز المباحث الجنائية ومنسوبي قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في مكتب النائب العام؛ بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى «اللواء 444 قتال»، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اجتماع غريان
جاءت تلك الحملة تنفيذا لما اتفق عليه خلال اجتماع المستشار النائب العام الصديق الصور، نهاية فبراير الماضي مع قيادات مكونات الغرفة الأمنية المشتركة- غريان؛ بحضور ممثلين عن «اللواء 444 قتال»، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف غريان؛ ورئيس نيابة غريان الابتدائية.

- الصور يستعرض مع المشري وشكشك تحقيقات النيابة حول وقائع الفساد

وتناول الحاضرون نتائج إجراءات الاستدلال المتخذة حيال نشاط جمعيات الجريمة المنظمة، ورصد وتتبع المنخرطين في العصابات الإجرامية المنسوب إليها ارتكاب جرائم «الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها؛ وتنظيم الهجرة غير المشروعة؛ والاتجار بالبشر؛ ووقائع الخطف لغرض تحقيق منافع مادية؛ وكذلك الفارين من تعقب سلطة التحقيق في وقائع قتل وحرابة».

ووجه الصور بممارسة الإجراءات الضبطية الاستثنائية الرامية إلى ضبط مرتكبي الجرائم وإحضارهم؛ والانتقال بمعية وكيل النيابة بمكتب النائب العام؛ لإثبات حالة أمكنة إدارة السلوكات المجرمة؛ وتفتيشها.

قوات أمنية مشاركة في مداهمة أوكار إجرامية في القريات.
قوات أمنية مشاركة في مداهمة أوكار إجرامية في القريات.
مدفع مضاد للطائرات مضبوط خلال الحملة.
مدفع مضاد للطائرات مضبوط خلال الحملة.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة

«تويتر» يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة
«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»

«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد

ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز

حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
سعيا لخفض معدلات السمنة.. الوجبات الصحية تلقى رواجا في السعودية

سعيا لخفض معدلات السمنة.. الوجبات الصحية تلقى رواجا في السعودية
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
رئيس النيجر يكشف عن مفاوضات لإطلاق 3 شخصيات ليبية محتجزة في السجن

رئيس النيجر يكشف عن مفاوضات لإطلاق 3 شخصيات ليبية محتجزة في السجن
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط مطلوبين للنيابة في القريات بعد مقاومتهم الأمن
ضبط مطلوبين للنيابة في القريات بعد مقاومتهم الأمن
الدبيبة: عازمون على مد أوروبا بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية
الدبيبة: عازمون على مد أوروبا بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية
ضبط مطلوب في واقعتي سرقة وخيانة أمانة بصبراتة
ضبط مطلوب في واقعتي سرقة وخيانة أمانة بصبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
المزيد
المنقوش تبحث مع اللافي دور «الخارجية» في إنجاح مشروع المصالحة
المنقوش تبحث مع اللافي دور «الخارجية» في إنجاح مشروع ......
الاستهلاك الزراعي والصناعي العشوائي يهددان أمن ليبيا المائي
الاستهلاك الزراعي والصناعي العشوائي يهددان أمن ليبيا المائي...
أونماخت: بإمكان الشركات الألمانية المساهمة في استقرار ليبيا.. ونرحب بمبادرة باتيلي
أونماخت: بإمكان الشركات الألمانية المساهمة في استقرار ......
ضبط مطلوب في واقعتي سرقة وخيانة أمانة بصبراتة
ضبط مطلوب في واقعتي سرقة وخيانة أمانة بصبراتة...
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية...
المزيد