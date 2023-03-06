«السلام والازدهار» يدعو السلطات الأمنية في بنغازي إلى إطلاق عضو الحزب أحمد التواتي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا حزب السلام الديمقراطي، اليوم الإثنين، السلطات الأمنية في مدينة بنغازي إلى إطلاق عضوه الناشط المدني المهندس أحمد سعد التواتي، حاثا «كافة الشخصيات السياسية والنشطاء والمنظمات المدنية والحقوقية والمؤسسات القانونية في البلاد إلى مطالبة السلطات المعنية بالإفصاح عن أسباب اعتقاله».

وأضاف الحزب في بيان أنه يتابع «بقلق وانزعاج شديدين استمرار حجز حرية أحد أعضائه المهندس أحمد سعد التواتي» المحتجز منذ الأربعاء الماضي الأول من مارس الجاري، «من قبل السلطات الأمنية في مدينة بنغازي»، ، مشيرًا إلى أنه «آثر التواصل بهدوء لتبيان أسباب الاعتقال» وانتظر إطلاقه السريع «التزاماً بأحكام المادة الرابعة عشر من الإعلان الدستوري» لكن دون جدوى.

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وقال الحزب «من خلال الوقوف على مجريات الأمور والمساعي والمحاولات الكثيرة التي بذلها عدد من الشخصيات الوطنية الخيرة بالتواصل الفعّال والتحرك من منطلق الواجب الأخلاقي تجاه حماية حقوق وكرامة المواطنين من خلال حث السلطات الأمنية لإطلاق سراحه؛ إلا أنه وللأسف الشديد وحتى صدور هذا البيان لم يتم إخلاء سبيله بعد».

حزب السلام والازدهار يطالب السلطات الأمنية بالتعامل الحكيم مع الشباب

وطالب حزب السلام والازدهار، «كافة السلطات الأمنية في ربوع الوطن، بالتعامل الحكيم مع الشباب الليبيين عموماً حتى في حالات الاندفاع والخطأ وذلك بالاحتواء والتفاهم والإرشاد والنصح والحوار»، معتبرا أنه «لا يجوز أن يعتقل الشباب الواعد الصادق في هذا الوطن لأسباب تتعلق بالآراء السياسية والوطنية حتى وإن اختلفت معهم في وجهات النظر لأنهم في النهاية هم رأس المال الحقيقي والعماد الذي نأمل أن نراه يقود البلاد إلى السلام والازدهار».

وأعرب حزب السلام والازدهار في ختام البيان عن أمله «في الاستجابة الفورية لهذا النداء وإطلاق سراح المهندس أحمد سعد التواتي وباقي شباب ليبيا المحتجزين في أي مكان على التراب الليبي لأسباب الآراء السياسية».