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إخلاء سبيل الناشط المدني أحمد التواتي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 03:46 مساء
إخلاء سبيل الناشط المدني أحمد التواتي
الناشط المدني أحمد التواتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الناشط المدني أحمد التواتي منذ قليل بعد احتجازه لساعات في مطار بنينا الدولى بمدينة بنغازي.

اتصال مباشر مع التواتي
وأشارت اللجنة في بيان إلى «التثبت من صحة المعلومات من خلال إجراء اتصال مباشر مع أحمد التواتي»، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا

وفي وقت سابق قالت اللجنة، في بيان، إن جهاز الأمن الداخلي- فرع بنغازي «احتجزه تعسفيا على خلفية آراء ووجهات نظر تتعلق بقضايا الشأن العام». وأعربت عن «استنكارها واقعة الاحتجاز التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة وقمعا لحرية الرأي والتعبير المكفول دستوريا وقانونيا».

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