وفد اقتصادي فلسطيني في ليبيا هذا الشهر بحثا عن استثمارات مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت وزارة الاقتصاد الفلسطينية مع رئيس غرفة التجارة محمد الرعيص على تنظيم زيارة لوفد رجال أعمال فلسطينيين إلى ليبيا مطلع الشهر الجاري، بهدف عقد لقاءات مع نظرائهم الليبيين، لبحث إمكانية إقامة تدشين استثمارات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما اتفق وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ووفد رجال الأعمال الليبي برئاسة الرعيض، على إقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية في ليبيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في ختام زيارة الوفد الليبي أمس السبت.

الوفد الليبي يزور المصانع الفلسطينية

وعبر الوفد الليبي، خلال زيارته للمصانع الفلسطينية في عدد من المحافظات، عن انبهاره بالصناعة الفلسطينية في مختلف القطاعات والتي تصدر منتجاتها إلى مختلف بلدان العالم، لافتًا إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال لديهم الخبرة الكافية لتجاوز الأزمات، ومواجهة التحديات، بحسب الوكالة.



وأبدى الوفد رغبته في «تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وفتح الأبواب اللازمة لبناء شراكات حقيقية، وإقامة تعاون استثماري، خاصة في قطاعات الأدوية، والصناعة والإنشاءات والزراعة وغيرها».

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الوفد الليبي يدعو الدول العربي لاستيراد المنتجات الفلسطينية

وطالب القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدول العربية والإسلامية باستيراد المنتجات الفلسطينية، مؤكدًا «أن كسر الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتطلب استيراد وشراء المنتجات الفلسطينية، وهذا ما سنعمل عليه في ليبيا».

ودعا الوفد الليبي المستثمرين الفلسطينيين والعرب إلى زيارة ليبيا التي تحتاج إلى البناء والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يوفر قانون تشجيع الاستثمار امتيازات وإعفاءات للمستثمرين.

يشار إلى أن الوفد الليبي زار عددًا من المحافظات في فلسطين، وعقد سلسلة لقاءات مع رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، واطلع خلال زيارته إلى عدد من المصانع على واقع الصناعة المحلية.