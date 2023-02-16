رئيس وزراء فلسطين: نرغب في شراكة استثمارية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض إمكانية تأسيس شركة مشتركة فلسطينية ليبية.

وحضر اللقاء الذي عُقد في مدينة رام الله أمس الأربعاء وفد من رجال الأعمال الليبيين يرأسه الرعيض؛ فيما شارك من الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد خالد عسيلي، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عمر هاشم، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين، وفقًا لبيان رئاسة الوزراء الفلسطينية.

شراكات وتبادل خبرات بين ليبيا وفلسطين

وتناول الطرفان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية «بما يساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والليبي، وتوظيف الكفاءات والخبرات الفلسطينية في مختلف المجالات التي تحتاجها ليبيا».

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تحرر فلسطيين من قيود «تجارة الاحتلال»

وعرض أشتية الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين، قائلا إنها «موجودة رغم الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والصناعة، مشيرا إلى استراتيجية الحكومة الفلسطينية نحو الانفكاك عن الاحتلال، والتوجه نحو العالم، وفتح أسواق في مختلف دول العالم.

ومنذ الإثنين الماضي، بدأ الوفد الليبي زيارة هي الأولى من نوعها إلى رام الله لمدة أسبوع، يستطلع خلالها فرص الاستثمار وتعزيز المبادلات التجارية وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.