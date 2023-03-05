جمعيات خيرية تطلق مشروع السلة الرمضانية في جالو

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الجمعيات النسائية بمدينة جالو مشروعها الخيري هذا الموسم استعدادا لشهر رمضان الكريم، وذلك لإعانة الأسر المحتاجة في مواجهة ظروف ارتفاع الأسعار ودفع إيجار السكن وتأمين احتياجات الغذاء.

نداء إنساني في جالو

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مشرفة صندوق جمع التبرعات عائشة شحات القول إن الجمعيات الخيرية أطلقت نداء إنسانيا لرجال الأعمال والتجار والمتبرعين ومؤسسات الدولة من أجل توفير سلة غذاء لكل أسرة يوميا، وفتح موائد الرحمن للوافدين وعابري السبيل.

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وأضافت شحات: إن الاستحابة مشجعة جدا، وستتواصل قبل وطيلة شهر رمضان الكريم مع توفير ملابس وهدايا العيد لعدد من الأطفال المسجلين بالجمعيات.