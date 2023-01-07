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عون يدعو الجانب الأميركي لإنجاز مشروع شمال جالو بهدف زيادة الإنتاج النفطي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 04:17 مساء
عون يدعو الجانب الأميركي لإنجاز مشروع شمال جالو بهدف زيادة الإنتاج النفطي
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون. (أرشيفية: وزارة النفط)
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دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون الجانب الأميركي إلى الإسراع بتنفيذ المشاريع التى سيكون لها الأثر فى زيادة الإنتاج، وخاصة مشروع شمال جالو والقطعة «NC 98».

جاء ذلك في لقاء للوزير ووفد مرافق له مع مسؤولين بشركة «كونوكو فيلبس» الأميركية أمس الجمعة، ضمن زيارته التي يجريها إلى الولايات المتحدة والتي بدأت الثلاثاء الماضي.

الاستثمار الأميركي في النفط الليبي متواصل
حضر الاجتماع نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية بالشركة جوش كورلس، ومدير الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية ماك مور.

وأكد جوش رغبة شركته في مواصلة الاستثمار فى ليبيا، موضحا أنها على استعداد لتقديم المساعدة الفنية. واعتبر أنّ الأوضاع فى ليبيا فى تحسن.

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حديث عن تعاون النفط الليبي مع الشركات الدولية
وتحدث عون عن تاريخ قطاع النفط الليبي وآليات التعاون المشترك بين الشركات الدولية العاملة فى ليبيا ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

كما تطرق لمبدأ ترسيخ الشفافية فى المعاملات والإجراءات داخل القطاع بصفة خاصة وباقى هياكل الدولة بصفة عامة؛ فيما أكد الطرفان على مواصلة الاتصالات والتشاور لتذليل التحديات التى تواجه «كونوكو فيلبس» والشركات الأخرى في القيام بالتزاماتها.

و«كونوكو فيلبس» شركة أميركية دولية متخصصة في مجال الطاقة يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس وتملك مكاتب في عدد من دول العالم.

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